وكيل كاسونجو : اللاعب يعشق الزمالك ولم يشكوه ويريد التواجد مع الجماهير في استاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وكيل أعمال الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن اللاعب لم يشكو النادي مطلقًا.

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وتابع وكيل كاسونجو تصريحات للاعب في تصريحات خاصة لـ "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "أحب نادي الزمالك وأنا واحد من جماهيره ومن محبيه حتى وإن لم أكن لاعبًا له في الوقت الحالي".

وأضاف: "أنا لم أشكو نادي الزمالك ولن أشكوه، وأنا لاعب ارتديت قميص الفريق وأعشق النادي وجماهيره، وأحاول التواجد في استاد القاهرة معهم لمؤازرة الفريق".