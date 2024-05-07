القادسية يتأهل رسميا إلى الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل القادسية إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادله مع أحد بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين على ملعب المدينة المنورة في الجولة الـ31 من عمر مسابقة دوري يلو لأندية الدرجة الاولى.



وسجل السنغالي مباي دياني هدفي فريق القادسية بعد تأخره في النتيجة 2-0 ليهدي لفريقه التأهل بشكل رسمي إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتاج فريق القادسية إلى التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى، لتحقيق نقطة واحدة من أجل ضمان حصد اللقب مع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.

ويعتلي القادسية جدول ترتيب دوري يلو برصيد 64 نقطة بفارق 10 نقاط عن الخلود أقرب ملاحقيه الذي بات قريبا من التأهل إلى دوري المحترفين أيضًا.

ويملك القادسية 64 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و7 تعادلات وخسارته في 5 مباريات آخرى في الدوري السعودي للدرجة الأولى.

