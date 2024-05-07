مصدر يكشف موقف اللاعبين الدوليين من المشاركة مع فرقهم بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لموقع "الخليج 365" موقف اللاعبين الدوليين من المشاركة مع فرقهم في كأس مصر.

وأوضح المصدر أن تجمع المنتخب الأول سيكون يوم 28 مايو، أي بعد انتهاء مباريات الدوري التي تقام يوم 27 من نفس الشهر، وتبدأ الأجندة الدولية بشكل رسمي من يوم 3 إلى 11 يونيو.

وأكد المصدر أن كل موسم من المواسم الماضية يتم لعب دور الـ32 من كأس مصر وقت الأجندة الدولية الرسمية، وبالتالي يغيب كل اللاعبين الدوليين المصريين والأجانب.

وأضاف المصدر أن هذا الموسم ولأول مرة سيتم لعب دور الـ32 قبل الأجندة وبالتالي كل اللاعبين المحترفين الأجانب أمثال، أليو ديانج وسيف الجزيري يمكنهم لعب المباريات بشكل طبيعي مع فرقهم لأن مباريات الكأس تلعب من يوم 28 مايو إلى يوم 1 يونيو أي قبل الأجندة بيومين.

وواصل المصدر إنه لن يلعب مع الأندية لاعبي المنتخب الوطني المصري الأول، بسبب إقامة التجمع يوم 28 مايو.

واختتم المصدر أن الأندية ستخوض مبارياتها على الملاعب البديلة في كأس مصر، وسيتم ترك ملعب استاد القاهرة للمنتخب الأول للتدريب وخوض المباريات.

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