"واضح للجميع".. أول رد من الزمالك على واقعة "بط حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حقيقة واقعة وجود بط داخل حمام سباحة النادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوجود "بط"، داخل حمامات السباحة بنادي الزمالك.

وقال حسن موسى في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "الفيديو الذي يتم تداوله مفبرك وواضح للجميع، وهذه الإساءة للنادي، ولا أعلم سبب تلك الشائعات التي تطول النادي".

أضاف: "نادي الزمالك ينعم بالاستقرار حاليا، ولن نلتفت لتلك الشائعات، وأقول لمن يروج لهذه الأفعال (حرام عليكم سيبو النادي في حاله)".

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