ناقد رياضي : ثقة مجلس الزمالك أمام الجماهير مرتبطة بتحقيق الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن حالة التركيز حاليا داخل الزمالك مهمة جدًا، لأن مستقبل مجلس الإدارة مرتبط بالكونفدرالية والتتويج بها سيفرق كثيرًا مع النادي في علاقته بالجماهير، والميزة أن هناك دعم ومساندة جماهيرية كبيرة.



وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء “كان هناك دعم جماهيري كبير للاعبين والجهاز الفني للزمالك بعد لقاء سموحة، ولذلك مرحلة الغلق حاليا هي تركيز فقط من أجل لقاء نهضة بركان في الذهاب”.

وأضاف: “بالتأكيد سيحدث صدام بين الأهلي ومنتخب مصر، بعد مخالفة حسام حسن للاتفاق في المعسكر السابق، وتعامل مسئولي النادي الأحمر بـ”شياكة” لكن بعدها حسام حسن أدلى بتصريحات اغضبت المسئولين وأنه لا يوجد شخص فوق المنتخب.. لذلك اتخذ الأهلي قرار بالالتزام بالأجندة الدولية”.

وواصل: “كان لابد من وجود اتصالات رسمية قبل القدوم على طلب تأجيل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، هذه الأمور لا يجب الإدلاء بتصريحات بسببها في وسائل الاعلام”.

وتابع: “رضا سليم سجل واحد من أجمل الأهداف التي شاهدتها في حياتي، وشاهدت مستوى هشام صلاح ظهير الاتحاد الذي كان عليه “خناقة” في وقت سابق، وكان مستواه سيئ للغاية، والأهلي يمتلك اسكواد قوي ومستوى اللاعبين متقارب جدًا بخلاف الزمالك بكل تأكيد الذي لو غاب عنه زيزو نشعر بفارق كبير”.

وأوضح أن لديه قناعة كبيرة بقدرات كريم فؤاد، وهو قادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر، رغم قناعتي بأن هذا المركز يحتاج للاعب يلعب بقدمه اليسرى.