استدعاء موهبة المصري البورسعيدي لقائمة منتخب مصر للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار أحمد أبو الفتح شرف لاعب فريق الشباب تحت 19 عام بالنادي لقائمة منتخب الشباب للفئة العمرية ذاتها والذي سينتظم في معسكر مغلق بالقاهرة خلال الفترة من الثاني عشر من مايو الجاري وحتى السادس عشر من الشهر ذاته.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد شرف يشغل مركز رأس الحربة وقد تم تصعيده مؤخرًا لصفوف الفريق الأول بالمصري ، ليشارك بعدها في مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي تعد هي المباراة الرسمية الأولى للاعب الذي لم يكمل بعد عامه التاسع عشر.

المصري تحت 19 عامًا يفوز على جراس رانرز النيجيري بهدف للاشئ

فاز فريق المصري تحت 19 عامًا على نظيره جراس رانرز النيجيري بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة بملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة في أولى مباريات الفريق ببطولة Spocs U19 Scouting Cup وذلك بحضور الأستاذ أحمد عصام شعبان والأستاذ محمد موسى عضوا مجلس إدارة النادي المصري.

قدم فريق المصري بقيادة مديره الفني الكابتن عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين عرضا طيبا على مدار شوطي المباراة رغم ارتفاع مستوى الفريق النيجيري وظهر لاعبو المصري بمستوى فني وبدني رائع استحقوا معه إشادة الجميع.

سجل هدف المباراة الوحيد النيجيري ليستويل أمانكونا من ضربة حرة مباشرة أسكنها الشباك ببراعة في الدقيقة الرابعة والعشرين من الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدف نظيف.

مثل المصري في المباراة: أحمد وهب لحراسة المرمى، أشرف غزالة ، عبد الوهاب نادر ، عمر فاروق ، عيسى علي ماهر لخط الظهر ، ليستويل أمانكونا، معاذ صلاح الدين، محمد أيمن ، السعيد العشري لخط الوسط ، صالح فريد ، حسام حسن لخط الهجوم.