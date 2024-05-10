مطالبات بمعاقبة رونالدو بعد مباراة النصر أمام الأخدود

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجدل بعد مباراة الأخدود، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكرر رونالدو حركة مالكوم بعد هدف النصر الثاني، ليقوم جمهور الهلال بنشر احتفال الدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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رونالدو قام بالإشارة بذراعه، والتي تتشابه مع ما فعله مالكوم نجم الهلال أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وطالب جمهور الهلال بمعاقبة رونالدو بالإيقاف، في حال أن تم معاقبة مالكوم، من مبدأ تحقيق المساواة في المسابقة.

إلا أن جمهور النصر، أكد أن رونالدو لم يقم بأي إشارة خارجة أمام الأخدود، وأن الاحتفالية طبيعية للاعب البرتغالي.

جدير بالذكر أن فريق النصر، سيلاقي نظيره الهلال، في الجولة المقبلة “32” من بطولة دوري روشن السعودي.