الأهلي يحل ضيفًا علي الشباب في كلاسيكو ناري بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلاً علي نظيره الشباب مساء اليوم السبت علي استاد الأمير خالد بن سلطان في إطار منافسات الجولة الـ31 من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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يحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 55 نقطة ، فيما يقع الشباب في المركز التاسع بترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.

موعد كلاسيكو الأهلي والشباب

يلتقي الأهلي بنظيره الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لكلاسيكوالأهلي والشباب

تذاع مواجهة الأهلي ضد الشباب بشكل حصري عبر قناة “ SSC Sport 1 HD ” بتعليق مشاري القرني ، وقناة SSC Sport 5 HD بتعليق مدحت شلبي.

كان الشباب حقق الفوز بالجولة الماضية أمام نظيره الرائد بنتيجة 2-0، فيما خسر الأهلي من الهلال متصدر الجدول والأقرب للتوييج باللقب.