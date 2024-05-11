3 ذهبيات لمنتخبات الترامبولين المصري ببطولة أفريقيا للجمباز بتونس

ياسر رشاد - القاهرة - حققت بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات المشاركة في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، ثلاث ميداليات ذهبية حتي الآن، حيث نجح منتخب مصر للرجال فى تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول فرق.

كما توجت ناشئات مصر لجمباز الترامبولين بالمركز الاول و الميدالية الذهبية فرق

و نجح منتخب مصر ناشئين لجمباز الترامبولين فى الحصول علي المركز الاول فرق و الميدالية الذهبيه

و كان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري و الأفريقي للجمباز، افتتح منافسات البطولة الأفريقية لجمباز الترامبولين، و المقامة حاليا في تونس، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، و بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

و حرص إيهاب أمين خلال حفل الافتتاح على تسليم درع الاتحاد الأفريقي إلى كل من، والي بن عروس ممثل الرئيس التونسي و الدكتور كمال دقيش وزير الشباب و الرياضة التونسي،

و اشاد رئيس الاتحاد الافريقي بالاهتمام الكبير الذي يحظي به الجمباز التونسي من قبّل المسؤلين ، و حرصهم على تقديم الدعم المطلوب للاتحاد التونسي للعبة.

و من جانبه أكد رئيس الاتحاد التونسي للجمباز عبد الباسط بوعبيدي على عمق العلاقات التونسية - المصرية في المجال الرياضي بشكل عام والجمباز بشكل خاص، مشيرا إلى دعم رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري الدكتور إيهاب آمين المتواصل من استشارات فنية وتجهيزية للعبور بالجمباز الإفريقي إلى العالمية.



و تشارك بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

و يمثل منتخب مصر للرجال:

عمر وائل و سيف هاني و عمر زايد و رامز ضياء .

المدير الفني: أحمد سعيد و المدربين: سيف آسر و احمد ابوالعلا

يمثل منتخب مصر للانسات:

ملك حمزة و أشرقت شريف .

يمثل منتخب مصر للناشئين:

محمد شاهين و عمر فرج و احمد الشربجي و إسماعيل داو.

يمثل منخب مصر للناشئات:

أيتن عابدين و لمار شوعيب و خديجة محمد و سجي عبد الحميد.

المدربين: يوسف شعلان وايمن سليم.