3 ذهبيات لمنتخبات الترامبولين المصري ببطولة أفريقيا للجمباز بتونس

ياسر رشاد - القاهرة - حققت بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات المشاركة في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، ثلاث ميداليات ذهبية حتي الآن، حيث نجح منتخب مصر للرجال فى تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول فرق.
كما توجت ناشئات مصر لجمباز الترامبولين بالمركز الاول و الميدالية الذهبية فرق
و نجح منتخب مصر ناشئين لجمباز الترامبولين فى الحصول علي المركز الاول فرق و الميدالية الذهبيه
و كان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري و الأفريقي للجمباز، افتتح منافسات البطولة الأفريقية لجمباز الترامبولين، و المقامة حاليا في تونس، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، و بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.
و حرص إيهاب أمين خلال حفل الافتتاح على تسليم درع الاتحاد الأفريقي إلى كل من، والي بن عروس ممثل الرئيس التونسي و الدكتور كمال دقيش وزير الشباب و الرياضة التونسي،
و اشاد رئيس الاتحاد الافريقي بالاهتمام الكبير الذي يحظي به الجمباز التونسي من قبّل المسؤلين ، و حرصهم على تقديم الدعم المطلوب للاتحاد التونسي للعبة.
و من جانبه أكد رئيس الاتحاد التونسي للجمباز عبد الباسط بوعبيدي على عمق العلاقات التونسية - المصرية في المجال الرياضي بشكل عام والجمباز بشكل خاص، مشيرا إلى دعم رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري الدكتور إيهاب آمين المتواصل من استشارات فنية وتجهيزية للعبور بالجمباز الإفريقي إلى العالمية.
و تشارك بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
و يمثل منتخب مصر للرجال:
عمر وائل و سيف هاني و عمر زايد و رامز ضياء .
المدير الفني: أحمد سعيد و المدربين: سيف آسر و احمد ابوالعلا
يمثل منتخب مصر للانسات:
ملك حمزة و أشرقت شريف .
يمثل منتخب مصر للناشئين:
محمد شاهين و عمر فرج و احمد الشربجي و إسماعيل داو.
يمثل منخب مصر للناشئات:
أيتن عابدين و لمار شوعيب و خديجة محمد و سجي عبد الحميد.
المدربين: يوسف شعلان وايمن سليم.