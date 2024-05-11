اخبار الرياضه

3 ذهبيات لمنتخبات الترامبولين المصري ببطولة أفريقيا للجمباز بتونس

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حققت بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات  المشاركة في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، ثلاث ميداليات ذهبية حتي الآن، حيث نجح منتخب مصر للرجال فى تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول فرق.
كما توجت ناشئات مصر  لجمباز الترامبولين بالمركز الاول  و الميدالية الذهبية فرق
و نجح منتخب مصر ناشئين لجمباز الترامبولين فى الحصول علي المركز الاول فرق و الميدالية الذهبيه

و كان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري و الأفريقي للجمباز، افتتح منافسات البطولة الأفريقية لجمباز الترامبولين، و المقامة حاليا في تونس، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، و بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.
و حرص إيهاب أمين خلال حفل الافتتاح على تسليم درع الاتحاد الأفريقي إلى كل من، والي بن عروس ممثل الرئيس التونسي و الدكتور كمال دقيش وزير الشباب و التونسي، 
و اشاد رئيس الاتحاد الافريقي  بالاهتمام الكبير الذي يحظي به الجمباز التونسي من قبّل المسؤلين ، و حرصهم على تقديم الدعم المطلوب للاتحاد التونسي للعبة.

و من جانبه أكد رئيس الاتحاد التونسي للجمباز عبد الباسط بوعبيدي على عمق العلاقات التونسية - المصرية في المجال الرياضي بشكل عام والجمباز بشكل خاص، مشيرا إلى دعم رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري الدكتور إيهاب آمين المتواصل من استشارات فنية وتجهيزية للعبور بالجمباز الإفريقي إلى العالمية.


و تشارك بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين رجال و انسات  في البطولة الافريقية التي تستضيفها تونس حاليا و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

و يمثل منتخب مصر للرجال:
عمر وائل و سيف هاني و عمر زايد و رامز ضياء .

المدير الفني: أحمد سعيد و المدربين: سيف آسر و احمد ابوالعلا

يمثل منتخب مصر للانسات:
ملك حمزة و أشرقت شريف .

يمثل منتخب مصر للناشئين:
محمد شاهين و عمر فرج و احمد الشربجي و إسماعيل داو.

يمثل منخب مصر للناشئات:
أيتن عابدين و لمار شوعيب و خديجة محمد و سجي عبد الحميد.

المدربين: يوسف شعلان وايمن سليم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا