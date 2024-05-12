ميلان يعود إلى طريق الانتصارات بفوزه الساحق على كالياري 5-1

ياسر رشاد - القاهرة - وضع ميلانو حدا لسجله الخالي من الانتصارات في ست مباريات بجميع المسابقات بفوز ساحق 5-1 على كالياري المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

فريق ستيفانو بيولي

الفوز يجعل فريق ستيفانو بيولي أقرب إلى الحصول على المركز الثاني، ويملك الفريق 74 نقطة ويتقدم بسبع نقاط على بولونيا صاحب المركز الثالث الذي فاز على نابولي في وقت سابق اليوم، وبفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس الذي يستضيف ساليرنيتانا يوم الأحد.

وقال المدرب بيولي لشبكة سكاي سبورت: "كان من المهم للغاية العودة إلى طريق الانتصارات، لم نعتد على البقاء دون انتصارات لفترة طويلة، لقد عانينا من هذا الوضع، شكرًا للاعبين على تصميمهم".

"لم يتمكن أي فريق من الحفاظ على مستوى إنتر ولم نتمكن من الاستمرارية في التمسك بهم. فريقنا فريق قوي، لكنه فشل في التغلب على اللحظات الحاسمة في وقت معين خلال الموسم".



وافتتح إسماعيل بن ناصر التسجيل في الدقيقة 35، مستغلا كرة مرتخية في وسط منطقة الجزاء، قبل أن يعزز كريستيان بوليسيتش التقدم بعد هجمة سريعة في الدقيقة 59.

وقلص ناهيتان نانديز الفارق لكالياري في الدقيقة 63، لكن تيجاني ريندرس سجل الهدف الثالث لميلان بتسديدة رائعة بعيدة المدى في الدقيقة 74.

وسجل رافائيل لياو هدف التعادل قبل سبع دقائق من النهاية قبل أن يختتم بوليسيتش النتيجة بعد ثلاث دقائق محرزا هدفه الثاني في المباراة والهدف 12 في الدوري هذا الموسم.

وبقي كالياري في المركز 15 برصيد 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال كلاوديو رانييري مدرب كالياري: "من المؤلم أن تتلقى شباكنا خمسة أهداف، في الشوط الأول قدمنا ​​أداءً دفاعيًا جيدًا، لكننا كنا خجولين".



وأضاف "المجيء إلى هنا في سان سيرو ضد فريق ميلان الغاضب بعد النتائج الأخيرة كان صعبا، المباراتان الأخيرتان ستحددان ما إذا كان سيتم الخلاص أم الهبوط، الآن نلغي كل شيء ونفكر في المباريات التالية".