الزمالك الأعلى تسويقيًا قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي، على موعد مع مواجهة مرتقبة مساء اليوم، تجمع بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك الأعلي في القيمة التسويقية على حساب نهضة بركان



وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية القيمة التسويقية لفريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي في بطولة الكونفدرالية قبل المباراة النهائية.

القيمة التسويقية لفريق الزمالك في الكونفدرالية

ـ الزمالك 17.40 مليون يورو

ـ أحمد سيد زيزو 4.5 مليون يورو

ـ أحمد فتوح 1.2 مليون يورو

ـ نبيل عماد دونجا مليون يورو

فيما جاءت القيمة التويقية لفريق نهضة بركان وأغلى 3 لاعبين كالتالي:

ـ نهضة بركان 11.99 مليون يورو

ـ حمزة الموساوي 900 ألف يورو

ـ لامين مامادو كامرا 850 ألف يورو

ـ إيسوفو دايو 850 ألف يورو

أرقام الزمالك ونهضة بركان المغربي في بطولة الكونفدرالية قبل المباراة النهائية

أرقام الزمالك في الكونفدرالية

ـ 12 مباراة

ـ 7 فوز

ـ 3 تعادل

ـ 1 خسارة

ـ مباراة ملغاة لصالح الأبيض

أرقام نهضة بركان في الكونفدرالية



ـ 12 مباراة

ـ 6 فوز

ـ 4 تعادل

ـ مباراتان ملغيتان لصالح الفريق المغربي.