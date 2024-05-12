الامارات | بطل الجزائر الأولمبي في الملاكمة يرقد في الانعاش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرقد البطل الأولمبي الجزائري في الملاكمة مصطفى موسى، في غرفة الإنعاش بالمستشفى، بعد تعرضه لحادث خطير مساء أمس السبت، بوسط مدينة وهران مسقط رأسه، الواقعة غربي الجزائر.

ونقلت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني عن المسؤول الإعلامي للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، إن موسى يعاني من عدة كسور خطيرة على مستوى الرأس، وأماكن أخرى من الجسم، استدعت إدخاله غرفة الإنعاش.

وكشف ذات المصدر أن الوضع الصحي لموسى، خطير، فيما رجحت مصادر أخرى خضوعه لعمليات جراحية.

كان موسى ( 62 عاما)، توج بالميدالية البرونزية لوزن نصف الثقيل في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 1984، وكانت أولى الميداليات مع الميدالية البرونزية الأخرى لزميله محمد زاوي ( الوزن المتوسط)، التي تحرزها الجزائر في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الأولمبية.