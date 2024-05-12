الامارات | فيوتشر المصري يقبل اعتذار مدربه عن عدم الاستمرار في مهمته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر المصري قبول اعتذار تامر مصطفى المدير الفني للفريق، عن عدم الإستمرار خلال الفترة المقبلة ومعه كافة الجهاز المعاون.

وقال مودرن فيوتشر في بيان عبر مركزه الإعلامي، اليوم الأحد، أن مجلس الادارة يتمني التوفيق لتامر مصطفي بعد أن بذل كافة الجهود للنجاح مع الفريق خلال الفترة الماضية ببطولتي الدوري العام والكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف أن النادي سوف يعلن خلال ساعات عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول قبل المباراة المقبلة أمام إنبي في الجولة 23 من الدوري العام.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة في ترتيب الدوري المصري.