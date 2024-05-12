باير ليفركوزن يفوز بنتيجة ثقيلة أمام بوخوم في الدوري الألماني

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، في تحقيق الفوز أمام نظيره بوخوم، بنتيجة ثقيلة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

وفاز باير ليفركوزن بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره بوخوم، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على أرضية ملعب استاد فونوفيا.

وسجل خماسية باير ليفركوزن، باتريك شيك في الدقيقة 41، وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 45+2 عن طريق ركلة جزاء، ثم أمين عدلي في الدقيقة 76، وجوسيب ستانيشيتش، في الدقيقة 86، وأليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 90+3.

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وحصل فيليكس باسلاك لاعب بوخوم على الكارت الأحمر في بداية اللقاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 87 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بوخوم عند 33 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر.

وأصبح باير ليفركوزن بقيادة تشابي الونسو، أول نادٍ يصل للمباراة رقم 50 بلا هزيمة في تاريخ أندية الدوريات الخمس الكبرى، حيث فاز في 41 مباراة، وتعادل في9 لقاءات آخرين.