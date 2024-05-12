قرار مفاجئ من حسام حسن بخصوص رمضان صبحي في منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية عن قرار مفاجئ من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بخصوص رمضان صبحي لاعب بيراميدز، قبل معسكر يونيو المقبل.

وسيخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهتي بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشارت التقارير إلى أن، حسام حسن استقر على عودة رمضان صبحى، إلى صفوف الفراعنة خلال معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا.

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وأوضحت: “مدرب منتخب مصر، يرغب في ضم نجم بيراميدز للاستعانة بإمكانياته خلال مباراتى بوركينا فاسو وغينيا، حيث أنه يمتلك حلولا فردية، وخبرات دولية كبيرة باعتباره أحد العناصر الأساسية للفراعنة.

وقاد رمضان صبحى فريقه بيراميدز، للفوز على نظيره المصرى البورسعيدى، في المباراة الماضية بمنافسات الدوري المصري، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 87.