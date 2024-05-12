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قرار مفاجئ من حسام حسن بخصوص رمضان صبحي في منتخب مصر

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رمضان صبحي - بيراميدز - البنك الأهلي - الدوري المصري

رمضان صبحي - بيراميدز - البنك الأهلي -

كشفت تقارير صحفية عن قرار مفاجئ من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بخصوص رمضان صبحي لاعب بيراميدز، قبل معسكر يونيو المقبل.

وسيخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهتي بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأشارت التقارير إلى أن، حسام حسن استقر على عودة رمضان صبحى، إلى صفوف الفراعنة خلال معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا.

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وأوضحت: “مدرب منتخب مصر، يرغب في ضم نجم بيراميدز للاستعانة بإمكانياته خلال مباراتى بوركينا فاسو وغينيا، حيث أنه يمتلك حلولا فردية، وخبرات دولية كبيرة باعتباره أحد العناصر الأساسية للفراعنة.

وقاد رمضان صبحى فريقه بيراميدز، للفوز على نظيره المصرى البورسعيدى، في المباراة الماضية بمنافسات الدوري المصري، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 87.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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