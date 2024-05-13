الامارات | الزمالك ينجو من أسوأ بداية ويخسر أمام نهضة بركان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم فريق الزمالك واحدا من أسوأ أشواطه هذا الموسم في مباراة نهضة بركان المغربي وهو الشوط الأول من المباراة الذي تأخر فيه بهدفين، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويحرز هدف تقليل الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي في بركان بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتأجل حسم لقب الكونفدرالية لموقعة الإياب المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في استاد القاهرة، تقدم نهضة بركان بثنائية عن طريق يوسوفا دايو (ركلة جزاء) وعادل تحيف في الدقيقتين 13 و32، بينما أحرز سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 46.

البداية كانت أسوأ ما يكون من نادي الزمالك وتلقى هدفين في 32 نتيجة، وكاد أن يستقبل هدف أخر، قبل العودة في الشوط الثاني وامتلاك الكرة وتراجع الفريق المغربي، والذي مكن الزمالك من تسجيل هدف تقليل الفارق والذي قد يكون سببا في حصول الزمالك على اللقب الإفريقي الموسم المقبل.