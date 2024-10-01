- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اليمنية بلقيس أنظار متابعيها بأخر إطلالتها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص من العاصمة الفرنسية باريس، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة و الجمال حيث كانت ترتدي فستان باللون البيج اللامع طويل وضيق ذات أكمام طويلة و عنق عالي بتصميم رائع من دار أزياء Balenciaga وصل سعرها إلى 1.
600 يورو، وتركت شعرها القصير منسدلاً، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، ووضعت نظارات شمسية بتصميم غريب على وعينيها.
وكانت بلقيس قد اختارت مجوهرات من "Messika Paris"، أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.
وردت بلقيس شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة الـ Wet Look، وطبقت مكياجاً ترابياً يليق بجمال ملامح وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تستعرض رشاقتها بفستان ضيق رائع.. و هذا سعر إطلالتها من Balenciaga لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.