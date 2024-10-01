بلقيس تستعرض رشاقتها بفستان ضيق رائع.. و هذا سعر إطلالتها من Balenciaga

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اليمنية بلقيس أنظار متابعيها بأخر إطلالتها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص من العاصمة الفرنسية باريس، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة و الجمال حيث كانت ترتدي فستان باللون البيج اللامع طويل وضيق ذات أكمام طويلة و عنق عالي بتصميم رائع من دار أزياء Balenciaga وصل سعرها إلى 1.

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600 يورو، وتركت شعرها القصير منسدلاً، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، ووضعت نظارات شمسية بتصميم غريب على وعينيها.

وكانت بلقيس قد اختارت مجوهرات من "Messika Paris"، أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.

وردت بلقيس شعرها بالكامل عن وجهها بتسريحة الـ Wet Look، وطبقت مكياجاً ترابياً يليق بجمال ملامح وجهها.



