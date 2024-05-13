"اقترب من منصة التتويج".. كيف علقت الصحف المغربية على خسارة الزمالك أمام نهضة بركان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي 2-1، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلق الصحفي المغربية على خسارة الزمالك واقتراب نهضة بركان من تحقيق اللقب القاري.

ونشرت صحيفة "هسبريس" المغربية خبر عن نتيجة اللقاء بعنوان: "النهضة البركانية تنتصر على الزمالك المصري في ذهاب نهائي "كأس الكونفدرالية".

ومن جانبه عنونت صحيفة "اليوم 24" خبرها: "كأس الكونفدرالية: نهضة بركان ينتصر على الزمالك المصري مقتربا من منصة التتويج".

وأضافت صحيفة "المنتخب": "كأس الكاف: النهضة البركانية يحقق الفوز على الزمالك في انتظار مباراة الإياب بالقاهرة".

الجدير بالذكر، يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.