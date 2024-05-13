الامارات | «الماسترز للشطرنج» تستقطب 300 لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عبر برنامج محادثة الفيديو (زووم)، تفاصيل النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية، بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمران النعيمي، وعضو مجلس الإدارة مدير البطولة، عبدالله المازمي.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، خلال الاجتماع، أن البطولة تشهد هذا العام نقلة كبيرة على مستوى أعداد المشاركين ونوعيتهم، إذ تم اعتماد مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 60 دولة، منهم أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من ذوي الألقاب الدولية، للمنافسة على جوائز البطولة التي تنطلق غداً، وتستمر حتى 22 الجاري، والبالغة قيمتها 65 ألف دولار.