اخبار الرياضه

الامارات | أخبار سريعة..

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روما - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب ميلان: مصيري  لم يُحسم بعد

أكد مدرب فريق ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، أن «الانتقادات والشائعات جزء من عملي كمدرب»، مشيراً إلى أنه «لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيبقى في منصبه في الموسم المقبل. وأنهى ميلان، أول من أمس، مسيرة خالية من الانتصارات استمرت لست مباريات متتالية، بفوز كاسح على كالياري 5-1 في ، لكنّ عدداً كبيراً من جماهير ميلان تطالب برحيل المدرب. وأضاف بيولي في تصريح صحافي: «أمامنا جولتان أخريان، لذلك فالموسم لم ينته، ومصيري لم يُحسم بعد».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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