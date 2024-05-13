فرق السيدات تعوض إخفاق الرجال وتعتلي منصات التتويج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثير من الأندية ذات التاريخ الكبير في عالم الساحرة المستديرة، شهدت تراجعا في النتائج، على مستوى فرق الرجال؛ في حين تحقق السيدات، الإنجاز تلو الآخر.

ظهر ذلك بوضوح مع نادي النصر، في السعودية، ومع العملاق الإسباني برشلونة، على المستوى الأوروبي والعالمي.

رجال النصر وبرشلونة وغيرهما الكثير، يحققون نتائج متواضعة، في السنوات القليلة الماضية؛ وسط سيطرة من المنافسين التقليديين، أمثال الهلال وريال مدريد.

وبعد كل صدمة للرجال في هذه الأندية؛ تقوم فرق السيدات بإصلاح الأمور، وإسعاد الجماهير - ولو بعض الشيء -، من خلال اعتلاء منصات التتويجات.

موقع «GOAL»، استعرض أبرز الأندية التي تراجعت على مستوى الرجال؛ ولكنها تحقق الإنجازات والألقاب، في فئة السيدات.

رونالدو لم ينفع النصراويين

بعيدا عن لقب البطولة العربية «غير الرسمية».. لم يصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي «رجال»، إلى منصات التتويجات، منذ فترة طويلة للغاية.

آخر لقب «رسمي» حققه فريق الرجال، يعود إلى عام 2020؛ عندما توج ببطولة كأس السوبر السعودي، بالفوز على «الغريم» الهلال، بثلاثة أهداف دون رد.

وعلى الرغم من التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في يناير 2023؛ إلا أن الفريق النصراوي لا يزال يبحث عن لقبه «الرسمي» الأول منذ أكثر من 4 سنوات.

وفي الوقت الذي ابتعد فيه الرجال عن منصات التتويجات، تكتب سيدات نادي النصر «التاريخ»؛ وذلك في بطولة الدوري السعودي الممتاز، التي انطلقت النسخة الأولى منها، في نوفمبر من عام 2021.

وللموسم الرياضي الثاني على التوالي.. توج فريق السيدات الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب الدوري السعودي الممتاز.

سيدات برشلونة يصلحن ما أفسده الرجال

سيدات برشلونة حسمن لقب الدوري الإسباني 2023-2024، مثلما فعلن في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تأهلهن إلى نهائي كأس الملكة ودوري أبطال أوروبا.

في الحقيقة أن فريق السيدات بنادي برشلونة، توج بلقب دوري أبطال أوروبا، «مرتين» في آخر 3 سنوات، وتحديدا في 2020-2021 و2022-2023، وأمامه فرصة كبيرة للغاية؛ من أجل الاحتفاظ بلقبه، في الموسم الرياضي الحالي؛ عندما يلتقي أولمبيك ليون الفرنسي، في المباراة النهائية.

أولمبيك ليون «بعبع» الريال

لا يوجد عاشق لعالم الساحرة المستديرة، لا يتذكر الجيل الذهبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي «رجال»، والذي سيطر على بطولة الدوري المحلي، لسبعة مواسم متتالية، في الفترة من 2001-2002 إلى 2007-2008.

أولمبيك ليون في ذلك الوقت، كان يسمى بـ»بعبع» ريال مدريد؛ فالعملاق الإسباني كان يودع «محبوبته الأوروبية»، في كل مرة يلتقي فيها مع هذا الجيل الذهبي للفريق الفرنسي.

لكن.. من بعد عام 2008، بدأ فريق الرجال يتراجع تدريجيا، حتى انهار تماما وابتعد عن منصات التتويج.

ولم يصل الانهيار الكبير إلى فريق السيدات الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون؛ الذي لا يزال يسيطر على لقب الدوري المحلي؛ آخره في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيضرب موعدا ناريا أمام برشلونة.

صمود سيدات تشيلسي

«البلوز» كما يحب عشاق نادي تشيلسي الإنجليزي، أن يطلقوا عليه، بدأ في التراجع محليا وقاريا.

فقدان هيبة تشيلسي، كان على مستوى الرجال فقط؛ أما فريق السيدات الأول لكرة القدم، لا يزال يحافظ على قوته الكبيرة، على مستوى الدوري المحلي.

ويكفي القول «إن سيدات تشيلسي، توّجن بلقب الدوري الإنجليزي، في سبع من آخر تسع سنوات.

انتفاضة سيدات البايرن

تعويضا لفشل الرجال «محليا» في الموسم الحالي.. نجح فريق السيدات الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، في اعتلاء منصة التتويج، مع كسر هيمنة فولفسبورج.

سيدات البايرن توجن بلقب الدوري الألماني، في الموسم الرياضي الماضي، قبل أن يحتفظن به في 2023-2024؛ بعد أن وصلن إلى النقطة 54، بدون أي خسارة حتى الآن.

بداية هيمنة سيدات روما

منذ موسم 2000-2001، لم يحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي «رجال»، على لقب الدوري «سيريا أ».

فريق السيدات الأول لكرة القدم بنادي روما، سيطر على المسابقة المحلية، في الموسمين الأخيرين.

سيدات روما حصلن على لقب الدوري الإيطالي، في الموسم الماضي 2022-2023، لأول مرة في تاريخهن، قبل أن يحتفظن به في العام الرياضي الحالي.

فولفسبورج «عملاق السيدات»

طوال تاريخه لم يتوج فريق الرجال الأول لكرة القدم بنادي فولفسبورج الألماني، سوى بلقب وحيد فقط، في الدوري المحلي؛ كان موسم 2008-2009.

لكن على مستوى السيدات، الأمر مختلف تماما؛ حيث توج الفريق الأول - في هذه الفئة -، بلقب الدوري الألماني «7 مرات كاملة».

ومن بين الألقاب السبعة.. حصلت سيدات فولفسبورج، على لقب الدوري الألماني، 5 مرات في آخر 8 سنوات.