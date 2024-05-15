ماهر الكنزاري: مواجهة الأهلي ثأرية بالنسبة للترجي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماهر الكنزاري نجم الكرة التونسية السابق أن مواجهات الأهلي والترجي دائما مشوقة وتاريخية، ومواجهة العام الحالي، تعتبر ثأرية للترجي خاصة بعد تخطي الأهلي للترجي في نسخة الموسم الماضي بكل سهولة في مباراتي نصف النهائي.

وقال الكنزاري في تصريحات تليفزيونية: “ مصطفى شوبير ضمن أبرز العناصر المؤثرة في صفوف الأهلي، ولكن تبقى حظوظ الفريقين متساوية نظرا لامتلاك كل فريق للاعبين المميزين، وأيضا مروان عطية من أفضل لاعبي الأهلي ”.

وأضاف: “ مستوى الترجي محليا؟ اللاعب العربي تركيزه يكون أكبر عندما يلعب في إفريقيا ، خاصة مع خوضه لمباراة مهمة مثل نهائي كأس إفريقيا، لذلك التركيز سيكون أعلى أمام الأهلي، والأخطاء البدائية التي حدثت في الدوري لا أعتقد أنها ستستمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا، نفس الأمر بالنسبة للأهلي ”.

وأكمل: “ أفضل العناصر في الترجي؟ مجموعة مميزة ولا يوجد لاعب واضح وخارج عن السرب، الترجي متفوق جماعيا لا يوجد لاعب بعينه فرديا على مستوى عالي جداً ”.