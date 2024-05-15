بسام وليد: أتمنى استمرار أحمد عيد عبد الملك مع غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد بسام وليد، نجم نادي غزل المحلة بإمكانيات أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني للفريق، وذلك بعد قيادته لزعيم الفلاحين للتأهل للدوري الممتاز.



وقال بسام وليد في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جماهير غزل المحلة يعشقون كرة القدم.. أحيانًا كان تم حرمانهم من حضور بعض المباريات، لكنهم كانوا أيضًا يصرون على تشجيعنا".



وأضاف: "في إحدى المباريات استقبلنا هدفًا في أول دقيقة، ونحن كلاعبين كنا ننظر لأنفسنا ونقول لا يجب أن تغادر هذه الجماهير وهي غاضبة".



وأتم بسام وليد تصريحاته قائلًا: "أحمد عيد عبد الملك مدرب كبير، ويستحق أن يكون في الدوري الممتاز، وأتمنى استمراره مع الفريق، وسيقدم مستوى كبير في الموسم القادم".