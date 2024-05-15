السليتي: إمام عاشور أبرز مفاتيح لعب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أبرز مفاتيح لعب القلعة الحمراء في مباراة الترجي التونسي في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" إمام عاشور أفضل لاعبي فريق الأهلي حالياً ويمثل خطورة كبيرة على فريق الترجي ومعه حسين الشحات لو كان في حالاته الفنية المعروفة عنه".

وتابع السليتي:" كولر يجيد التعامل مع المباريات الكبرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأتوقع أن ينجح فى التعامل مع مباراة الذهاب أمام الترجي ".