ملف رياضة الخليج 365.. كاف يهدد الأهلي والزمالك.. حديث الشيبي.. وحقيقة تصريحات حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها الاتحاد الأفريقي يهدد الأهلي والزمالك، وحديث الشيبي لاعب بيراميدز، و حقيقة تصريحات حسام حسن.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

إبراهيم حسن يوضح حقيقة تصريحات شقيقه الصادمة بخصوص لاعبي المنتخب

نفى إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن يكون شقيقه حسام المدير الفني للمنتخب الوطني قد قال إن الدوري المصري لا يوجد به لاعبين جيدين يصلحون للانضمام للمنتخب..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الشيبي: أتعصب في "البلايستيشن" ولا أحب خسارة التحديات

تحدث الظهير الأيسر المغربي، محمد الشيبي، عن تجربته مع نادي بيراميدز وعدم الفوز بالبطولات ومدرب الفريق..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غياب ثنائي الترجي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية تونسية غياب ثنائي الترجي لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل سيُشارك أحمد رفعت مجددًا بالدوري؟.. رئيس مودرن فيوتشر يُجيب

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، وليد دعبس، عن احتمالية عودة لاعب فريقه أحمد رفعت للمشاركة مجددًا خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"طلب صادم بشأن التذاكر".. انسحاب أحمد سليمان من اجتماع كاف مع الزمالك

انسحب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، من الاجتماع الذي يعقده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عصر اليوم الإثنين مع مسؤولي القلعة البيضاء؛ للترتيب والتنسيق بشأن تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا