الامارات | طريق شائك أمام الوصل بعد «العثرة الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع الوصل نفسه في مأزق عقب خسارته أمام الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين، في الوقت الذي واصل فيه شباب الأهلي انتصاراته بتغلبه على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لترتفع الإثارة بين الفريقين في المنافسة على اللقب.

وأصبح طريق «الإمبراطور» شائكاً في المباريات الأربع المقبلة التي سيخوضها، عقب «العثرة الأولى» له في الدوري، حيث سيلعب الوصل أمام اتحاد كلباء في الجولة الـ24، قبل أن يخوض ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، العين وشباب الأهلي والنصر.

في المقابل، عاد شباب الأهلي إلى أجواء المنافسة بقوة، بعدما قلص الفارق مع الوصل إلى ست نقاط، إذ يمتلك «الإمبراطور» في رصيده 55 نقطة، مقابل 49 نقطة في رصيد «فرسان دبي»، الذي سيخوض مواجهات متدرّجة القوة، حيث سيلعب مع بني ياس والوصل، إلى جانب مواجهة حتا مرتين.

وأسهمت خسارة الوصل أمام الوحدة في إهدار الفريق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها إمكانية الفوز بلقب الدوري من دون أي خسارة، ليصبح أول فريق في تاريخ دوري المحترفين يحقق هذا الإنجاز، علماً أن شباب الأهلي الفريق الوحيد في تاريخ كرة الإمارات الذي فاز بلقب الدوري من دون خسارة قبل انطلاق دوري المحترفين، وبالتحديد في موسم 1975-1976.

في المقابل، أنهى الوحدة سلسلة من الأرقام الاستثنائية التي كان يحققها الوصل في الموسم الحالي، أبرزها إيقافه عند 22 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري، و11 مباراة دون خسارة على ملعبه في زعبيل، كما أوقف «العنابي» سلسلة 15 مباراة متتالية لم يتعرض خلالها الوصل للخسارة على ملعبه في البطولات كافة.

وبات فريق الوحدة «متخصصاً» في إيقاف سلسلة نتائج الوصل الرائعة منذ بداية الموسم، بعدما كان «العنابي» قد ألحق بـ«الإمبراطور» أول خسارة في الموسم بشكل عام، عندما تغلب عليه بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليكسر سلسلة 21 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع البطولات منذ بداية الموسم لفريق الوصل.

من جهته، يعيش شباب الأهلي أفضل فتراته في الموسم، بعدما حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية، على أندية اتحاد كلباء والعين والشارقة والإمارات، ليعود إلى أجواء المنافسة على اللقب، مستفيداً من تعثر الوصل مرتين بتعادله مع الجزيرة وخسارته أمام الوحدة.

كما يحتفظ فريق العين بحظوظه في المنافسة على اللقب، حيث يمتلك «الزعيم» في رصيده 41 نقطة، ولديه ست مباريات أمام أندية الإمارات، الوصل، اتحاد كلباء، الوحدة، البطائح والجزيرة.