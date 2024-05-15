الامارات | سباق «القفال 33» ينطلق من صير بونعير الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتماد يوم بعد غدٍ الجمعة موعداً لانطلاق سباق النسخة الـ33.

وأخطرت اللجنة العليا المنظمة للسباق كل الملاك والنواخذة المشاركين وجميع شركاء النجاح المساهمين في تنظيم الحدث من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية بالموعد الجديد، ووجهت المشاركين واللجان بالتحرك نحو جزيرة صير بونعير لاستكمال إجراءات المشاركة، التي تتضمن الفحص الفني وفحص السلامة على السفن المشاركة.

ويبدأ السباق الذي أسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، منذ عام 1991، من نقطة البداية جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي نحو جزيرة القمر التي تمثل خط النهاية الأول ونقطة العبور الإجبارية للوصول إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي، حيث تبحر السفن المشاركة مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً سعياً لمعانقة «ناموس» النسخة الـ33 من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية.

وكان وفد المقدمة في قافلة اللجنة المنظمة للسباق قد وصل إلى جزيرة صير بونعير أمس، وباشر مهامه في التجهيز لاستقبال طلائع السفن المشاركة في سباق القفال، فيما يصل اليوم فريق التغطية الإعلامية المرافق للحدث من مؤسسة دبي للإعلام على متن الباخرة الشندغة، وكذلك اليخت دباوي الذي يُقل كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام العالمية التي تحرص كل عام على التغطية ومتابعة الحدث.

وارتفع عدد السفن المشاركة في السباق إلى 123 سفينة على متنها ما يزيد على 2500 نوخذة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أرجأت موعد إغلاق باب التسجيل إلى حين اتضاح الرؤية في ما يتعلق بالموعد الجديد، حيث عكس العدد مدى الاهتمام الكبير والمستمر بإنجاح السباق الذي اكتسب شعبية كبيرة وسط المجتمع، باعتباره يحمل نكهة خاصة وصوراً فريدة في اجتماع أفراد العائلة على متن السفن.

من جانبه، قال عضو اللجنة العليا المنظمة مشرف الحدث، محمد الفلاحي، إن «اللجنة العليا المنظمة عملت على الاستجابة للتوجيهات الخاصة من المسؤولين، لضمان أمن وسلامة الجميع من منظمين ومشاركين في السباق، حيث شكل اختيار موعد انطلاق السباق التحدي الأبرز»، مشيداً بالتعاون المستمر من قبل الملاك والنواخذة والبحارة الذين رحبوا بالقرار.