الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كيس خبز يكشف انضمام كريس لقائمة منتخب ألمانيا

انضمّ كريس فيهريش، لاعب خط وسط فريق شتوتغارت الألماني، لقائمة منتخب ألمانيا، المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، وفقاً لتسريب تم نشره قبل الإعلان الرسمي عن قائمة الفريق غداً الخميس. تم الكشف عن انضمام فيهريش للقائمة من خلال كيس خبز من مخبز في منطقة الغابة السوداء مع ملصق مكتوب عليه «كريس فيهريش لألمانيا»، حيث تم نشر ذلك على منصّة «إكس»، بواسطة مستخدم يُدعى (فالنتين)، وهو ما أكده الاتحاد الألماني لكرة القدم.

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