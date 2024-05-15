الزمالك يحفز اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان بقرار مثير

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تحفيز لاعبي الفريق الكروي الأول قبل المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته للمواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وبحسب التقارير، فإن مجلس إدارة الزمالك قرر مضاعفة مكافأة حصد لقب الكونفدرالية، من أجل تحفيز اللاعبين قبل الصدام المرتقب في إياب المباراة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية، قد انتهت بفوز الفريق المغربي على حساب نظيره الفارس الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بنتيجة هدف وحيد في لقاء الإياب، لحسم لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.