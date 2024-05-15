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ثنائي الصيد يشارك ببطولة كأس العالم لسلاح السيف بالإمارات

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ياسر رشاد - القاهرة - تشارك لاعبات نادى الصيد سلمى طارق ومنه الله هانى مع المنتخب المصري ببطولة كأس العالم لسلاح السيف والمقرر إقامتها بدولة الإمارات خلال الفترة من 16-20 مايو ، بمرافقة المدير الفني لنادى الصيد ومدرب المنتخب اسلام جمال.

 

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وتوج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب بذهبية بطولة العالم للمبارزة، المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 2 حتى 10 أبريل الماضي.


وحصل منتخبنا الوطنى على الميدالية الذهبية عقب فوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 45-40 فى المباراة النهائية.

واستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب ألمانيا في دور ال 32 وانتهت المبارزة بنتيجة 45-35 لصالح منتخبنا الوطني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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