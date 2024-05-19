الشوط الأول.. الأهلي يفرض التعادل على الترجي بنهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - فرض الأهلي التعادل السلبي على الترجي التونسي في الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين الآن على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول الذي جاء متوسطًا في المستوى، ولم يتمكن أي من الفريقين الوصول إلى شباك الخصم.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما بدأ الترجي المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن حميدة، محمد توجاي، ياسين ميرياح، محمد بن علي.

الوسط: حسام تقا، روجير أهولو، غيلان شعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجيز.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بينما الترجي صعد بعد تخطي عقبة صن داونز.