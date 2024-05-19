الامارات | منصور بن محمد يشهد اختتام بطولة الألعاب المدرسية على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اختُتمت بنجاح، أمس، في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، فعاليات نهائيات النسخة الرسمية الأولى من بطولة الألعاب المدرسية على مستوى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث أقيمت منافسات الأدوار النهائية من البطولة، بتنظيم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، وعدد من الاتحادات الرياضية والجهات الاتحادية والمحلية.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنجاح النسخة الرسمية الأولى من بطولة الألعاب المدرسية، معرباً عن سعادته بما قدمه المشاركون في المنافسات من أداء يبشر بمستقبل واعد للرياضة الإماراتية.

وقال سموه: «بناء منظومة رياضية متفوقة وقادرة على التنافس العالمي يبدأ من القاعدة، وتحديداً من المدارس، باعتبارها بيئة لغرس قيم وثقافة الرياضة لدى الأجيال الناشئة، واحتضان مواهبهم وصقلها، وتشجعيهم على تحقيق التوازن البدني والنفسي، الذي يؤهلهم للتفوق والإبداع الرياضي».

وأضاف سموه: «يأتي تنظيم بطولة الألعاب المدرسية ليضيف إلى تطور الحركة الرياضية الأولمبية في الدولة، ويرسم ملامح مستقبلها، من خلال التركيز على اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها لتكون نواة لصناعة أبطال المستقبل، وهو ما ينسجم مع سعي اللجنة الأولمبية الوطنية إلى تطوير نموذج رياضي مستدام، يعزز قدرات المواهب الواعدة ويساعدها على تحقيق الإنجازات العالمية».

وكرّم وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الذين بلغ عددهم 772 طالباً وطالبة، من أصل 1840 متأهلاً للنهائيات. وشهدت النهائيات تنافساً بين الطلاب من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً، الذين يمثلون 350 مدرسة من مختلف مدارس الدولة في 10 ألعاب رياضية مختلفة.

وتقام بطولة الألعاب المدرسية على ثلاثة مستويات، وهي بطولة رياضية مفتوحة لجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، حيث يشارك الطلاب خلال المستوى الأول في برامج تدريبية وتنافسية في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى المدارس، وفي المستوى الثاني تتنافس المدارس على المستوى المحلي في كل إمارة. أما المستوى الثالث فهو مستوى النهائيات الوطنية التي يتنافس فيها الطلاب المتأهلون من كل إمارات الدولة، لتحديد الفائزين بالميداليات في البطولة.

وبعد ذلك، تتم دعوة الفائزين بميداليات بطولة الألعاب المدرسية في الرياضات المحددة إلى برامج اختبار وتطوير الرياضيين، لتحديد سرعة الرياضي وقوته وإمكاناته، وقدرة تحمّله، وقياسات الجسم (الطول والوزن)، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مخصصة.

وقدمت بطولة الألعاب المدرسية عدداً من النماذج الرياضية الملهمة من أبناء وبنات الإمارات، أصحاب المواهب والمستوى العالي الذين تمكنوا من تمثيل الدولة في العديد من البطولات القارية والدولية، مثل لاعبي منتخب الإمارات للمبارزة، وهما المتألقة الهيام البلوشي، والبطل فارس البلوشي، الذي قدم عروضاً مبهرة ونجح في حصد الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للناشئين 2024، التي أقيمت في البحرين، ليتوج بطلاً لأشبال آسيا لسلاح سيف الشيش، كما قدم أداء مشرفاً خلال مشاركته في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وبطولة العالم للأشبال والناشئين في بلغاريا عام 2023.

وفي السباحة برزت مها ومهرة الشحي، لاعبتا السباحة الحرة في المنتخب الوطني، خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2023، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي لعام 2022، إلى جانب ميرا الشحي، البطلة القادمة بقوة في السباحة الحرة والفراشة.