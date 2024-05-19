كولر : دوافع الأهلي مختلفة في إياب نهائي أفريقيا بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا أمام الترجي التونسي خصوصًا خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن لقاء الإياب سيكون مختلفًا، ولا بد من وجود صلابة دفاعية للاعبي فريقه، وأيضًا شكل هجومي منظم لتحقيق اللقب.

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي: المباراة كانت قوية، والشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب، ولكن اختلف الوضع في الشوط الثاني وكنا أفضل، انتهى الشوط الأول في رادس، والمباراة الثانية في القاهرة.

وأضاف: لقاء الإياب يتطلب الدفاع جيدًا في القاهرة على أرضنا، ومن ثم المغامرة الهجومية من أجل تحقيق المكسب.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت المقبل.