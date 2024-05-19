محمود أبو الدهب: سعيد بتعادل الأهلي أمام الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي حقق نتيجة جيدة بالتعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "الأهلي حقق نتيجة جيدة أمام الترجي التونسي، وأنا سعيد بهذه النتيجة".

وتابع: "الترجي التونسي فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور، ولن يقدم أداء أفضل من ذلك في لقاء الإياب".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد حمادي العقربي في رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.