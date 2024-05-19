تقرير رقمي.. لماذا يُعد موسم 2023/2024 تاريخياً لعمر مرموش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّهج المحترف المصري في صفوف آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش في الملاعب الأوروبية خلال موسم 2023/2024 ليُعد تاريخيًا بالنسبة له.

وقاد المحترف مرموش فريقه للتأهل للموسم المقبل من الدوري الأوروبي بعد التعادل في وقت سابق من اليوم السبت أمام نظيره لايبزيج بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 34 ـ الأخيرة ـ من الدوري الألماني، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صاحب الـ 25 عاماً خاض خلال الموسم الجاري 41 مباراة بمختلف المسابقات؛ حيث سجّل 17 هدفًا وصنع 6 أهداف لزملائه خلال 3144 دقيقة لعب.

مرموش كان قد انضم في مايو الماضي بصفوف فرانكفورت قادمًا من نادي فولفسبورج بعقد يمتد إلى 4 مواسم.

ويُعد الموسم هو الأعلى تهديفيًا في مسيرة عمر مرموش وإليكم إحصائياته بكل موسم:

موسم 2022/2023

خاض مرموش 36 مباراة بقميص فولفسبورج سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1661 دقيقة لعب.

موسم 2022/2021

شارك اللاعب الدولي بقميص فريقي فولفسبورج و شتوتجارت في 23 مباراة؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 لزملائه خلال 1605 دقيقة لعب.

موسم 2020/2021

الجناح الدولي خاض بهذا الموسم 27 مباراة بقميص فريقي فولفسبورج وسانت باولي؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع 3 لزملائه خلال 1832 دقيقة لعب.

موسم 2020/2019

مرموش شارك بقميص فولفسبورج في 21 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين خلال 897 دقيقة لعب.

موسم 2018/2019

وقلّ المعدل في هذا الموسم مع فريق فولفسبورج؛ حيث شارك لمدة 49 دقيقة موزعة على خمس مباريات.

موسم 2017/2018

وهنا كانت مشاركة مرموش مع فريق الشباب بنادي فولفسبورج؛ حيث سجل 4 أهداف خلال 17 مباراة في أول موسمه الاحترافي.

2016/2017

مرموش كان لاعبًا شابًا بصفوف وادي دجلة؛ حيث شارك معه ببطولتي الدوري والكأس في 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

موسم 2015/2016

هذا بعدما شارك في أول مواسمه مع الفريق الأول بوادي دجلة في مباراة واحدة صنع خلالها هدفًا بعدما شارك لمدة 13 دقيقة وكان عمره حينها 17.

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