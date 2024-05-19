لافيينا يهاجم اتحاد الكرة بسبب ملعب حرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم وائل حبيب المشرف العام علي الكرة بنادي لافيينا، مسئولو اتحاد الكرة بعد اختيار ملعب حرس الحدود المكس لإقامة مباريات سبورتنج وحرس الحدود بدورة الترقي عليه بالرغم من وجود أعمال صيانة.

ونشر وائل حبيب على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا "ملعب حرس الحدود في المكس دخل الصيانة، علشان تقفل أى ملعب للصيانة أنت تحتاج على الأقل ثلاث شهور تصلح فيها مدرج أو أرضية ملعب ."

وتابع "تم إقامة مباراة فاركو وبلدية المحلة على ملعب حرس الحدود بالمكس بعد أسبوع من غلقه وعدم إقامة مباراة حرس الحدود والقناة الأسبوع الماضي بحجة صيانة الملعب وإلى الآن لا يوجد أى تقرير وسبب معين لنقل المباراة".

وأكمل "كلمة صيانة دي كلمة فاشلة.. خد دي كمان اتحاد الكرة يعلن جدول دورة الترقي وبقدرة قادر الملعب إلى هو في صيانة يقرر الاتحاد يلعب عليه المباريات الحرس وسبورتنج".

من ناحية أخرى، استقر مسئولو سبورتنج على الملعب المقرر أن يستضيف مباريات الفريق بدورة الترقى المؤهلة للدوري الممتاز التي من المقرر أن تنطلق يوم 22 مايو الجارى والتي يستهلها الفريق السكندرى بمواجهة حرس الحدود.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب المكس بالإسكندرية مباريات سبورتنج بدورة الترقى والذى يعد الملعب الرئيسى لحرس الحدود أيضا ليستضيف الملعب مباريات فريقين بالدورة.

أسفرت الجولة الأولى عن مواجهات الترسانة وحرس الحدود بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة، بينما يستضيف سبورتنج نظيره منتخب السويس بإستاد المكس.

من جانبه، قرر أحمد فاروق المدير الفني لسبورتنج تغيير ملعب تدريب الفريق من سبورتنج إلى ملعبي الإتحاد السكندري وسموحه استعدادا للدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء والتي يستهلها الفريق السكندري بمواجهة منتخب السويس الأربعاء المقبل بإستاد المكس.

جاء اتجاه سبورتنج لتغيير ملعب التدريب لكون ملعبه من النجيل الصناعي وسوف يخوض النادى السكندري مبارياته على ستاد المكس ولذلك كان من الأفضل التدريب على النجيل الطبيعى.

في المقابل، أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فريق واحد إلى الدوري الممتاز،الممتاز، وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب كالتالي:

الدور الأول

الجولة الاولى: الاربعاء 22/ 5

الترسانه × حرس الحدود

سبورتنج × منتخب السويس

الجولة الثانية: الاحد 2 يونيو

منتخب السويس × الترسانه

حرس الحدود × سبورتنج

الجولة الثالثة: الجمعة 7 يونيو

حرس الحدود × منتخب السويس

الترسانه × سبورتنج

الدور الثانى

الجولة الرابعة: الاربعاء 12 يونيو

سبورتنج × الترسانه

منتخب السويس × حرس الحدود

الجولة الخامسة: الخميس 20 يونيو

حرس الحدود × الترسانه

منتخب السويس × سبورتنج

الجولة السادسة: الاربعاء 26 يونيو

الترسانه × منتخب السويس

سبورتنج × حرس الحدود