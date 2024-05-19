أسوان يبحث عن مدرب يقود الفريق فى دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مسئولو نادي أسوان عن مدرب يقود الفريق بعد الاستقرار على ضرورة الإحلال والتجديد نظرا لصعوبة المنافسة في الموسم المقبل ، وبعدها عانى الفريق الأمرين الموسم المنقضى واستمر في المسابقة في المباراة الأخيرة بعد الفوز على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدوري المحترفين .

دخل عدد كبير من الأسماء المدربين المرشحين دائرة إهتمامات مسئولي النادي، حيث تواصلوا مع خالد عيد المدير الفني السابق لغزل المحلة، إلا أن المدير الفني رفض منحهم الرأي الأخير على أمل أن يتعاقد مع أحد الأندية الأخرى القريبة من مدينة المحلة .

كما حاول بعض أعضاء مجلس إدارة أسوان جس نبض حسام عبد العال المدير الفني السابق للمحلة ودكرنس أيضا، في الوقت الذى لم يخلو الأمر فيه من الدخول في مفاوضات مع عمرو أنور المدير الفني السابق لطنطا، ومصطفى عبده المدير الفني السابق للإنتاج الحربى .

وكان مجلس إدارة أسوان برئاسة الشافعى صالح، قد قرر إقالة هشام زكريا المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج في المجموعة التي ينافس فيها أبناء الجنوب من أجل البقاء بدورى المحترفين .

وفشل هشام زكريا مع أسوان منذ قدومه في المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والبقاء بالمحترفين ، بالإضافة إلى خسارته العديد من النقاط السهلة في المرحلة الثانية للمسابقة وتعقد موقف الفريق بعد فوز دكرنس على النجوم برباعية مقابل للاشئ بالأمس أيضا ووصوله للنقطة 28 بفارق نقطة وحيدة عن أسوان .

وقرر مجلس إدارة أسوان تصعيد تامر أبو جبل المدرب العام للفريق لتولى القيادة الفنية حتى نهاية الموسم ، مع عمل تقييم شامل للاعبين بعد النتائج المخيبة للآمال وللجماهير خلال الموسم الحالي .

وطبقا للوائح اتحاد الكرة يستمر أصحاب المراكز من الأول حتى الرابع بدورى المحترفين في الموسم المقبل ، بينما يهبط أصحاب المراكز من الخامس وحتى العاشر لدورى القسم الثانى ب .