شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة على معلول بقطع جزئى فى وتر أكيلس.. والجراحة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي معلول مساء اليوم أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر أكيلس، وإن معلول سوف يخضع لجراحة غدًا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

ووصلت بعثة الاهلى إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، قادمة من تونس عقب التعادل السلبي مع الترجي على استاد حمادي العقربي مساء أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة في الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.