شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى: أبارك للزمالك الفوز بالكونفدرالية ولا أعرف مصيرى مع نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ التونسى معين الشعبانى المدير الفني لنهضة بركان فريق الزمالك بعد فوز الأخير على بطل المغرب بهدف نظيف في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الشعبانى، في تصريحات له عقب المباراة، إنه سعيد بالمستوى الفني للاعبيه الذين نجحوا في الصعود للمباراة النهائية، مؤكدا أنهم قدموا مباراة جيدة، إلا أنها كانت مباراة مقفولة ولم تسنح إلا فرص قليلة، مشيرا إلى أن لاعبيه لم يدخلوا اللقاء بشكل جيد، ولم يستطيعوا إحراز هدف طوال أحداث اللقاء.



وأضاف المدير الفني للفريق المغربي أنه غير مختص بأمور التحكيم، إلا أن هناك لقطة كان لا بد من تدخل الفار وإعادة الكرة على الأقل، ولم يعرف حتى الآن لماذا لم تتم إعادتها من جانب الإخراج التليفزيونى خاصة أنها مباراة نهائية.



واختتم الشعبانى تصريحاته بأن جوميز قلل من قيمة نهضة بركان؛ لأنه فريق حديث العهد، وقمت بالرد عليه بأن هناك أمثلة في الدوري المصري مثل بيراميدز ومودرن فيوتشر، فالعبرة بالأداء وليس بتاريخ النادي، مشيرا إلى أن كل سبل الراحة متوفرة له مع الفريق، وأن مستقبله حاليا في يد الإدارة التي لها الحق في تحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة أن البعض يشعر بأن الخسارة في النهائي فشل.