طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد حمدي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد حمدي، خلال مواجهة نهضة بركان.

وكان أحمد حمدي، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية، حيث غادر اللقاء في الدقيقة 41.

وقال طبيب الزمالك، إن أحمد حمدي، تعرض لإصابة بكدمة في الركبة، خلال مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

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وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم.

وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة هدف وحيد على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

وسجل أحمد حمدي، هدف تتويج الفارس الأبيض في لقاء إياب نهائي الكونفدرالية، في الدقيقة 23، عن طريق تسديدة أرضية سكنت شباك نهضة بركان.