الزمالك يعلن مصير جوميز بعد التتويج بـ الكونفدرالية

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن مصير البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول، عقب التتويج بلقب الكونفدرالية.

وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان، بنتيجة هدف وحيد في لقاء إياب النهائي.

وسجل أحمد حمدي، هدف تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية، قبل أن يتعرض للإصابة في الشوط الأول من اللقاء.

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وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية، إن الكونفدرالية مكافأة من المولى عز وجل لمنظومة نادي الزمالك.

وأوضح أن جوميز سيكمل تعاقده مع نادي الزمالك، مضيفًا:”نحن نحتاج للاستقرار، ومجلس الإدارة يدعم ذلك في المرحلة الحالية”.

وأشار المندوه، إلى أن لاعبي القلعة البيضاء تحملوا موسم شاق للغاية، وتوجت جهودهم بتحقيق الكونفدرالية.

واختتم: “سنعمل على تحقيق الاستقرار وتجديد عقود كل اللاعبين بمن فيهم زيزو، وأتمنى كل الخير لنادي الزمالك”.