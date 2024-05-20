لبيب يعلق على تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية ويوجه رسالة للجماهير

علق حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تتويج الفريق الكروي الأول بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه.

وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان، بنتيجة هدف وحيد في لقاء إياب النهائي.

وسجل أحمد حمدي، هدف تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية، قبل أن يتعرض للإصابة في الشوط الأول من اللقاء.

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وقال حسين لبيب في تصريحات عبر قناة النادي:”أبارك للزمالك وجماهيره وتحمل كل الظروف الصعبة”.

وتابع لبيب:”أشكر الجماهير على مساندتها للاعبين في الاستاد ودائمًا ما يفاجئوني بدعمهم القوي”.

واستكمل رئيس الزمالك:”ليس لدينا أي مشكلة مع أي شخص ينتقد ولكن في حدود، ونواجه صعوبات قوية وتتوالى الأزمات ونحاول كمجلس إدارة في حل جميعها”.

واختتم لبيب:”أوجه الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة جوميز، فهو مدرب جيد جدًا ومحترف ويحب النادي، وجمهور الزمالك أحبكم واعلموا أننا تعمل مخلصين ونكرس وقتنا بأكمله من أجل النادي وإسعادكم”.