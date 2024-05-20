الامارات | مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوّن مانشستر سيتي اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعدما بات أول فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام 3-1، أمس، في الجولة الأخيرة، منهياً الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال.

ودخل سيتي مباراته الأخيرة وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال، بعد فوزه الثلاثاء، في مباراته المؤجلة مع توتنهام 2-0. وخروجه منتصراً أمام وست هام جعل فوز «المدفعجية» على ضيفه إيفرتون 2-1 غير كافٍ لمنح النادي اللندني لقبه الأول منذ 2004.

واختتم سيتي الموسم من دون أي هزيمة في مبارياته الـ35 الأخيرة في جميع المسابقات، بما أن خسارته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني لا تحتسب، كونها كانت بركلات الترجيح.

وبفوزه الثامن على التوالي على وست هام الذي كان يخوض مباراته الأخيرة، بقيادة مدربه الإسكتلندي، ديفيد مويز، أكد سيتي هيمنته على الدوري الممتاز، بإحرازه اللقب للمرة السادسة في المواسم السبعة الأخيرة. وسيكون فريق المدرب الإسباني، بيب غوادريولا، أمام فرصة إحراز الثنائية، حين يواجه الجار اللدود مانشستر يونايتد، السبت المقبل، في نهائي مسابقة الكأس.

ولم يكن سيتي يتمنى بداية أفضل في المباراة، إذ افتتح التسجيل بعد أقل من دقيقتين بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، للمتألق فيل فودن.

وأضاف فودن الهدف الثاني في الدقيقة 18 بتمريرة عرضية من دوكو. ورفع فودن رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري هذا الموسم، و27 في 51 مباراة، ضمن جميع المسابقات.

واستقبلت شباك سيتي هدفاً رائعاً من تسديدة خلفية للغاني محمد قدوس (42)، وفي الدقيقة 59 نجح الإسباني رودري في إضافة الهدف الثالث بتسديدة أرضية محكمة من خارج المنطقة.