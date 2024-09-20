غيابات ريال مدريد قبل صدام إسبانيول في الدوري الاسباني غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد بقيادة الايطالى كارلو انشيلوتي، مع نظيره إسبانيول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، غدا السبت، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإسباني.

و يعاني ريال مدريد من الإصابات على مستوى خط الوسط، مما أثر بالسلب على أداء الفريق في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وتشهد قائمة ريال مدريد غياب الرباعي، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس وإبراهيم دياز.

وتأثر الملكي بغياب بعض اللاعبين الأساسيين، ومن أبرزهم الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي ابتعد عن الملاعب منذ فترة الإعداد، بسبب إصابة في الكاحل.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن كامافينجا يتعافى بشكل جيد، وقد يكون جاهزا للمشاركة ضد أتلتيكو مدريد في ثامن جولات الليجا، يوم 29 سبتمبر الجاري.

ومع محدودية الخيارات في خط الوسط، اضطر المدرب كارلو أنشيلوتي إلى تجربة تشكيلات جديدة، ولعل وجود كامافينجا، سيمنح الملكي، المزيد من المرونة والعمق في وسط الملعب.

ويتابع أنشيلوتي، عملية تعافي كامافينجا، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، وسيحرص المدرب على إدارة لياقة اللاعب بعناية لتجنب حدوث انتكاسات.

ويحل النادي الملكي ريال مدريد ثانيا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة "المتصدر"، بينما يقع إسبانيول بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.