ياسر حمد: نستحق بطولة الكونفيدرالية وهذه اللحظات الأفضل في مسيرتي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.



واستطاع الزمالك تحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية للموسم الجاري، بعدما فاز على نهضة بركان في لقاء العودة بهدف نظيف، حيث تلقى خسارة بهدفين مقابل هدف واحد لينجح في الاستفادة بقاعدة تسجيل الأهداف خارج الأرض في حالة التعادل.

تصريحات ياسر حمد

تحدث ياسر حمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "اون تايم سبورتس"، حيث قال: "بالطبع، أوجه التهنئة لكل مُحبي الزمالك، لقد حققنا بطولة هامة للزمالك ونستحقها تمامًا".

وتابع: "ليلة أول أمس كانت مُدهشة وربما واحدة من اللحظات الأفضل في مسيرتي الكروية".

وأضاف حمد تصريحاته: "في الحقيقة، ارتديت قميص الزمالك طوال الليل، كنت سعيدًا للغاية وعائلتي أيضًا".

وأردف: "الفوز بالبطولة بشكل عام لا يأتي لك كل يوم، وأنا في غاية السعادة".

وأكمل: "لم أتوقع كل هؤلاء المشجعون في الملعب، بمجرد دخولنا إلى الملعب كان ممتلئ، في وقت الاحماء كان ممتلئ عن آخره، ومكتمل العدد، وطوال المباراة كانوا يشجعون، وهذا الفوز من أجل كل الزملكاوية وكل الفلسطينيين".

