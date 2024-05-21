مدة غياب صادمة لـ علي معلول عن الاهلي  

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مدة غياب الدولي التونسي علي معلول عن النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد إجراءه جراحة وتر أكيلس.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “محمود الخطيب جلس مع معلول أثناء العودة من تونس وأكد له على استعداد النادي الأهلي لإجراء معلول للجراحة داخل أو خارج مصر وفق رغبة اللاعب”.

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وأضاف: “معلول طلب إجراء العملية الجراحية في القاهرة، وبالفعل العملية تمت واللاعب سيخرج من المستشفى بعد ظهر اليوم”.

وتابع: “الإصابة كانت عبارة عن قطع جزئي في وتر أكيلس، وهذه الإصابة تحتاج إلى فترة من 4 إلى 6 أشهر من أجل التعافي”.

واختتم: “علي معلول يتمتع بروح وعزيمة عالية، وأقصى مدة سيغيبها لن تزيد عن ستة أشهر، وقبل تكون أربعة أشهر”.

وحقق النادي الاهلي التعادل سلبيًا مع الترجي التونسي من دون أهداف في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الاهلي للفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة من أجل حسم لقب البطولة رسميًا، خاصة بعد التعادل في الذهاب.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.