هل يبحث بايرن ميونخ عن بديل لـ مزراوي؟

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع أحد نجوم فريق توتنهام هوتسبير في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه.

وكانت تقارير صحفية ألمانية ظهرت في الفترة الأخيرة تفيد أن نادي بايرن ميونخ يبحث التعاقد مع لاعب ظهير.

ويضع نادي بايرن ميونخ الظهير البرازيلي إيمرسون رويال ضمن أهدافه هذا الصيف، مضيفة أن النادي البافاري كان قد دخل في مفاوضات مع ممثل إيمرسون من قبل.

وتابعت أن نادي بايرن ميونخ كان تفاوض مع ممثلي اللاعب البرازيلي في يناير الماضي في ظل بحثه عن ظهير أيمن.

وواصلت أن إدارة نادي بايرن ميونخ لا تضع إيمرسون صاحب الـ25 عاما ضمن قائمتها، وأن اللاعب ليس مطروحا على طاولة الفريق البافاري، ولم يعد النادي البافاري بحاجة لمركزه في الوقت الحالي.

وكان توخيل مدرب بايرن ميونخ قبل رحيله، يعول على جوشوا كيميتش في مركز الظهير الأيمن وأحيانا كونراد لايمر في بداية الموسم.

ولدى بايرن ميونخ الظهير المغربي نصير مزراوي الذي لديه إمكانية اللعب على الرواق الأيمن والأيسر.

