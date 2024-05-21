"عقوبات قاسية تنتظر الزمالك".. 15 صورة تكشف أحداث مثيرة في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصبح فريق الزمالك مهددا بعقوبات قاسية، من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، رغم التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مؤخرا.

ونجح الزمالك في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الفوز يوم الأحد الماضي في القاهرة بهدف نظيف، والخسارة في الذهاب (2\1).

وأحرز هدف فريق الزمالك الوحيد، أحمد حمدي، في الشوط الأول من المباراة، وتعرض اللاعب للإصابة بعد ذلك وتم استبداله.

وشهدت المباراة النهائية التي أقيمت في القاهرة يوم الأحد الماضي، أحداث مؤسفة وسوء تنظيم، مع وجود أعداد كبيرة داخل الملعب، وقت تسليم الفريق الأبيض الكأس.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تحويل نادي الزمالك، إلى لجنة الانضباط والتأديب، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوقيع العقوبات بسبب ما حدث في هذه المباراة.

عقوبات قاسية في انتظار الزمالك

وفي المقابل، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، توقيع عقوبات قاسية على نادي الزمالك بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية، مؤكدا على إمكانية إيقاف لاعب وعضو مجلس إدارة من ضمن القرارات.

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