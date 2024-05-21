الامارات | رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في «يورو 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال اليوم الثلاثاء قائمة تضم 26 لاعبا للمشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وتصدر القائمة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وقائد النصر السعودي، حيث يستعد لخوض البطولة الـ 11 له مع بلاده.

ورفض رونالدو اعتزال اللعب الدولي عقب الخسارة المفاجئة لبلاده أمام المغرب في مونديال قطر 2022 وقرر البقاء مع الفريق تحت قيادة المدرب مارتينيز.

ويحمل رونالدو لقب الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا ويتطلع لإضافة المزيد في يورو 2024.

وفاز منتخب البرتغال بجميع مبارياته العشر في تصفيات يورو 2024 وسجل 36 هدفا، وسيفتتح مشواره في البطولة القارية بملاقاة التشيك ثم يواجه تركيا وجورجيا.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت حيث جرى استبعاد ماتيوس نونيز لاعب وسط مانشستر سيتي وريناتو سانشيز من القائمة.

كما غاب رافاييل جيريرو لاعب بايرن ميونخ عن القائمة بعد غيابه عن الجولات الأخيرة لموسم البوندسليجا بفعل الإصابة في الفخذ.

وضمت قائمة الفريق البرتغالي في حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو البرتغالي) خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي) روي باتريشيو (روما الإيطالي).

وفي الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا البرتغالي) دانيلو بيريرا نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي) ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي) جونزالو إيناسيو (سبورتينج لشبونة البرتغالي) جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي) بيبي (بورتو البرتغالي) روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

وفي خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) جواو نيفيز (بنفيكا البرتغالي) جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي) أوتافيو مونتيرو (النصر السعودي) روبن نيفيز (الهلال السعودي) فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وفي خط الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي) فرانسيسكو كونسيساو (بورتو البرتغالي) جونزالو راموس (باريس سان جيرمان الفرنسي) جواو فيليكس (برشلونة الإسباني)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون الإنجليزي) رافاييل لياو (ميلان الإيطالي).

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