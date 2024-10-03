صلاح عبدالله يحتفل بحصد "يد" الأهلي برونزية كأس العالم بعد الفوزعلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير صلاح عبدالله، التهنئة لفريق الأهلي لكرة اليد بعد حصده برونزية كأس العالم.

وكتب صلاح، عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك يا أهلي برونزية اليد بجدارة.. كأس العالم لكرة اليد".

وتوج فريق الأهلي لكرة اليد ببرونزية بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بعد فوزه على فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح الأهلي في السيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها، منهيا الشوط الأول بنتيجة 18-15، واستمر في تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز العريض على سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15 في دور المجموعات إلا أنه تعثر أمام برشلونة في المباراة الثانية بخسارة 31-23.

وفي نصف النهائي، اصطدم الأهلي بفريق ماجديبورج الألماني، حامل اللقب، وخسر بنتيجة 28-24، ليتأهل إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ويحقق فيها الفوز على بطل أوروبا برشلونة.

يذكر أن، بطولة العالم للأندية لكرة اليد لعام 2024 تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وهي المرة الثانية التي تنظم فيها البطولة على أرض مصر.

اقرأ أيضا:

"فخور".. عزيز الشافعي يعلق على حلقة الدحيح عن أم كلثوم

حقن بعضهم بمهدئ خيول.. 120 امرأة ورجلا وطفلا يتهمون ديدي كومز بالاغتصاب